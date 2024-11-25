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Jandarma aracında doğum: Bebeğin ismini Vali koydu!

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan bir aileye yardım için gelen jandarma ekipleri, D.Ş. adlı kadının doğum sancılarının başlaması üzerine harekete geçti. Kadın, jandarma aracında bebeğini dünyaya getirdi. Ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ve bebeği, Vali Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Vali Çiçek, bebeğe "Alparslan Ayaz" ismini verdiklerini belirtti ve esprili bir şekilde anneanneye, "Bak, bu ismi değiştirmeyeceksiniz," dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 21:56, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:17
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğum için hastaneye giderken kar yağışı nedeniyle araçları yolda kalan ve bebeğini yardım için gelen jandarma aracında dünyaya getiren D.Ş. isimli kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. D.Ş.'yi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

ANNEANNEDEN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Yetkililere teşekkür eden D.Ş.'nin annesi, Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun diye konuştu. Hakan Dedebağı da, Biz bunun içi varız dedi.

"BAK DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ"

Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Vali Çiçek, bebeğin ismini açıklarken anneanneye "Bak değiştirmeyeceksiniz" diyerek espri yaptı. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

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