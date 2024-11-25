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İzmir'de Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde yangın

İzmir Aliağa'da yer alan TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada "Yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır" dendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2024 22:02, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 22:04
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İzmir'de Aliağa Tüpraş Rafinerisi'nde yangın

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre saat 20:0 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi'nin U-7000 ünitesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından ünitede yangın çıktı ve olay yerine hızla müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yerel kaynaklar, yangının büyümesi üzerine Petkim İtfaiyesi'nden yardım talep edildiğini öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Tüpraş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında ham petrol ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir"

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