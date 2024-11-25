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Instagram'a, canlı konum paylaşma özelliği geldi

Instagram, canlı konum paylaşma özelliğini devreye soktu. Bu özellik, Meta'nın sahip olduğu sosyal ağın, kullanıcıların arkadaşlarının veya ailelerinin canlı konumlarını görmelerinin popüler yolları olan Apple'ın "Find My" ve Snapchat'in Snap Map uygulamalarına rakip geldi. Instagram, 1 saate kadar canlı konum paylaşma özelliğinin, varış saatlerini koordine etmek veya kalabalık alanlarda arkadaşlarınızı bulmak için kullanılabileceğini söylüyor.

Haber Giriş : 25 Kasım 2024 23:46, Son Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:47
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Instagram'a, canlı konum paylaşma özelliği geldi

Meta'nın, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a canlı konum paylaşma özelliği geldi.

Şirketten yapılan açıklamada "Instagram'ın kullanıcılara konumlarını arkadaşlarıyla direkt mesajlar aracılığıyla paylaşma olanağını sunuyoruz." denildi. Bu özellik, Meta'nın sahip olduğu sosyal ağın, her ikisi de kullanıcıların arkadaşlarının ve sevdiklerinin canlı konumlarını görmelerinin popüler yolları olan Apple'ın "Find My" ve Snapchat'in Snap Map'i gibi hizmetlere meydan okumak istediğini gösteriyor.

Instagram'ın bu yılın başlarında kullanıcıların arkadaşlarının canlı konumlarını görmelerini sağlayacak bir yöntemi test ettiği tespit edildiğinden, bu özelliğin kullanıma sunulması sürpriz olmadı. Meta'nın diğer mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, kullanıcıların canlı konumlarını başkalarıyla paylaşmalarına uzun süredir izin verdiğini belirtmekte fayda var.

Konumunuzu başkalarıyla süresiz olarak paylaşmanıza izin veren Apple ve Snapchat'in aksine Instagram, kullanıcıların bunu yalnızca bir saate kadar yapmasına izin veriyor. Instagram, özelliğin varış saatlerini koordine etmek veya kalabalık alanlarda arkadaşlarınızı bulmak için kullanılabileceğini söylüyor.

Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılıyor?

Konumunuzu bir kişiyle veya grup sohbetiyle paylaşmayı seçebilirsiniz. Konumunuzu paylaştığınızda, yalnızca belirli bir sohbetteki kişiler nerede olduğunuzu görebilir ve konumunuz diğer sohbetlere iletilemez. Ayrıca sohbetin üst kısmında, şu anda canlı konumunuzu paylaştığınızı hatırlatan bir gösterge göreceksiniz.

Tüm canlı konumların süresi bir saat sonra dolar. WhatsApp'ın konumunuzu sekiz saate kadar başkalarıyla paylaşmanıza izin verdiği göz önüne alındığında, Instagram'ın konum paylaşımına ilişkin zaman sınırının gelecekte değişmesi mümkündür. Şirket, yeni özelliğin ilk etapta belirli ülkelerde mevcut olduğunu belirtti.

Bloomberg HT / HANDE BERKTAN

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