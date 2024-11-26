Ankara'da kar yağışı gece boyu devam etti
Ankara'nın kuzey ilçelerinde kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 07:31, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 07:28
Ankara'da 2 gün önce başlayan ve belirli aralıklarla yağmaya devam eden kar, gece saatlerinde başkentin kuzeyinde etkili oldu. Park halindeki araçlar başta olmak üzere, parklar, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Kar yağışı sırasında belediye ekipleri yolları tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde ise kar yağışının sabaha kadar süreceği bildirildi.