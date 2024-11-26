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Meteoroloji uyardı: Bu illerde kar yağışı devam edecek

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) yağışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 08:18, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 08:07
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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