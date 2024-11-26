TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine ret
TFF, Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme talebini reddetti. Mücadele ilk belirlenen tarihte oynanacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 09:13, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 09:19
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perşembe günü Hollanda'da çıkacağı AZ Alkmaar deplasmanı nedeniyle, Süper Lig'deki 14. hafta maçının pazartesiye ertelenmesini istemişti.
Başvuruyu değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, takvimi değiştirmedi.
Galatasaray-Eyüpspor maçı, daha önce planlandığı gibi pazar günü saat 19'da başlayacak.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ise 28 Kasım Perşembe saat 20.45'te oynanacak.