Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı
Adana'da 12 gün önce yaya geçinden geçen anne ve oğluna bir otomobil çarpmış, başka bir otomobil de üzerlerinden geçmişti. Annenin hastanede tedavisi devam ederken oğlu yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:02, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:20
Kaza, 14 Kasım günü Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rovva H. (44) ve oğlu Emirhan H. (6) yaya geçidinden geçtiği sırada Ali K. idaresindeki otomobil, anne oğula çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden arkadan gelen Resul Can K. idaresindeki otomobil geçti.
Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Emirhan H. hayatını kaybetti. Anne Rovva H. ise Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından her iki sürücü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ile Resul Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.