Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 09:58, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 09:59
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.