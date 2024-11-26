TCMB açıkladı: Sektörel enflasyon beklentileri belli oldu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına yönelik sektörel enflasyon beklentilerini paylaştı. Buna göre Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'e, reel sektörde ise yüzde 47,8'e geriledi. Enflasyon beklentisi hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine düştü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:14, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:20
2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 26,3 seviyesinde gerçekleşti.