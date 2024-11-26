TCMB açıkladı: Sektörel enflasyon beklentileri belli oldu!

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

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