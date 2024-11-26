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Brent petrolün varil fiyatı 72,60 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:18, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:50
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Dün 74,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,02 azalarak 72,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentileriyle düşmeye devam ediyor.

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, AA muhabirine, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi. Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak." diye konuştu.

Lübnan'ın, Amerika'nın ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı.

ABD yönetiminin politika gündeminin küresel ekonomi ve kredi görünümü üzerinde önemli etkiler yaratacağına yönelik beklentiler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de iş gücü piyasasındaki sınırlı kapasite, düşük göç oranları ve artan tarifeler bağlamında mali gevşeme yaşanırsa, enflasyonda yeniden bir artış ve tahvil faizlerinde yükseliş riski bulunduğunu ifade ediyor.

Daha yüksek ABD tahvil faizleri, doların değer kazanması ve piyasa dalgalanmalarının, gelişmekte olan piyasalar için risk oluşturacağı endişelerini besliyor. Doların değer kazanması, diğer para birimleriyle kıyaslandığında petrolü daha pahalı hale getiriyor ve bu da talebin azalmasına yol açarak fiyatların düşmesine sebep oluyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeyi sürdüreceğine yönelik sinyaller, fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi ne kısıtlayan ne de teşvik eden bir duruşa doğru düşürmeyi sürdüreceğini öngördüğünü belirterek, "Aşırı ısınmaya dair ikna edici bir kanıt olmadığı sürece, faiz oranının düşmeye devam etmemesi için bir neden göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,94 doların direnç, 70,59 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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