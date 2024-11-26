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Bakan Güler: Zap'ta kilit kapandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:28, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:34
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Bakan Güler: Zap'ta kilit kapandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde bilgi verdi.

Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine, bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.

Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele'ye Dair Mutabakat Zaptı ile somut adımları da atmaya başladık. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde, Bölgesel Yönetim ile de bölgenin huzura kavuşmasına yönelik yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadelemiz, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğimizin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de en üst düzeyde koruyor; Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır. Bu dönemin bir diğer somut gelişmesi de "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"na tekrar başlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'da gerçekleşen toplantıdan sonra, bu yıl 22 Nisan'da Atina'da, 6 Kasım'da da İstanbul'da iki toplantı daha gerçekleştirdik.

Orta Doğu'da devam eden kriz ortamından istifade etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini ve Ada'da yabancı ülkelerin artan hareketliliğini de yakından takip ediyoruz. Kafkasya'da bölgesel huzur ve istikrarın, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşması ile sağlanacağını, tekrar vurgulamak isterim.

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