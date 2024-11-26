İzmir'de terör propagandası yapan 10 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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