İzmir'de terör propagandası yapan 10 kişi yakalandı
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 10:47
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgüt içerikli dijital materyal bulundu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.