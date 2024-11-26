Eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

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