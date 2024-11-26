Eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Eski manken Deniz Akkaya hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 10:49, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 12:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.
Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.