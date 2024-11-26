Çocuklardan tehlikeli oyun! Silahla rastgele ateş açtılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan boş arazide yaşandı.

Öğle saatlerinde 5 çocuk, boş araziye gelerek video çekmeye başladı. İçlerinden biri yanında bulunan silahı çıkararak arkadaşlarına doğrulttu.

Bu sırada bir diğer kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elinde silah olan çocuk kısa süre sonra havaya ateş etmeye başladı.

Grupta bulunan bir başka çocuk ise arkadaşının elindeki silahı alarak uzun süre inceledi.

Silahı yeniden alan diğer çocuk havaya ateş etmeye başladı.

Durumu polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Polis ekiplerinin geldiği gören çocuklar nereden buldukları öğrenilemeyen silahla koşarak olay yerinden uzaklaştı.