Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat tahliye edilse de yargılandıkları vergi suçu soruşturması sebebiyle çifte yeniden cezaevi yolu göründü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesine ait olan şirketlerde yürüttüğü vergi soruşturmasını tamamladı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu tespit edildi.

Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.