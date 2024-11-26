Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede

Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Faizsiz Masrafsız 35.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu için çember daralıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
Piyasada 50 dolar paniği! Kimse almıyor
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
'Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz'
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
MEB'in resmi yazısı ortaya çıktı: Kreş adı altında anaokulu açılmış
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
GSS borçlarına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
11 il için 'sarı' uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Kars'ta soba zehirlenmesi: Anne ve 4 çocuğu hastanelik oldu
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin'den İmamoğlu'na cevap: Belediyeler anaokulu açamaz
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
DMM'den 'Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak' iddiasına açıklama
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeli
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Asgari ücret ve memur zammı hangi kalemleri etkileyecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 12:26, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 13:04
Yazdır
Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırganın bindiği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü E.A.'nın 22.11.2024 tarihinde I.T.l. tarafından Tekirdağ'da vurularak öldürülmesi olayı kapsamında yapılan çalışmalarda; Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların muhtemel kullandıkları ve beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların araçları tespit edilmiş, Ö.Y., O.K., F.Y. ve S.Y. isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne ili Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya vaziyette yakalanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde firari şahısların bulunduğu adreste Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde bahse konu adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet Glock marka silah ve şarjöre takılı 10 adet fişek ile firari şüpheliler I.T.I., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BULGARİSTAN'A KAÇACAKLARDI

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Ersin Aka'yı tabanca ile vuran I.T.I.'ye (16) olay sırasında 2 kişinin daha eşlik ettiği belirlendi. Bir kişi gözcülük yaparken diğer kişi de otomobilde sürücü olarak hazır bekledi. Cinayetin ardından otomobille kaçan 3 kişi, sıkı takibe alındı. Tekirdağ polisinin plakasını belirlediği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kırsalında terk edilmiş bulundu. Saldırganlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 kişi, Edirne'nin Havsa ilçesinde yakalandı. Operasyon kapsamında polis, şüphelilerin sınırdan Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığını belirleyerek sınır bölgesinde de önlem aldı. Kent merkezinde de baskınlar düzenleyen polis, tetikçi, azmettirici ve onları Bulgaristan'a kaçıracak kişilerin de aralarında olduğu 10 kişiyi daha yakaladı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 13 şüpheli, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Çorlu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber