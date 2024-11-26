Diyaliz hastasının imdadına jandarma yetişti

112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından evden alınan Alaattin G. Eflani İlçe Entegre Hastanesine götürüldü.

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