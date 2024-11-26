Öğretmenden İttihat ve Terakki romanı

Gaziantep'te öğretmenlik yapan Bozan İnce, Ölümüne Sır adlı romanında İttihat ve Terakki cemiyetinin gizli tarihine ışık tuttu

Roman'da, çökmek üzere olan bir imparatorluğun çöküşünü engellemek için yüce idealleri uğruna yola çıkan bir teğmen adayı Manastırlı Hüseyin'in idadi yıllarından başlayarak İttihat ve Terakki içindeki yolculuğunu anlatan yürek yakan hayat hikayesi yer alıyor. Roman, büyük umutlar ile çıktığı yolda en yakın arkadaşından başlayarak bütün sevdiklerini ve en sonunda da kendi hayatını kaybeden bir Osmanlı askerinin umut yolculuğu anlatılıyor.

Yakın dönemin puslu tarihine ışık olabilecek bu roman, yirmi beş yıllık tarih okumaları sonucunda meydana gelerek okuyucuları ile buluştu.