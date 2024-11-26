Teklif Meclis'e sunuldu: Kota dışı öğretmenler bir kereye mahsus atansın

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve 15 milletvekili imzasıyla mülakat mağduru olan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sözleşmeleri öğretmen olarak atamalarının yapılması için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yapılan Sunumda;

"2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik sınavlarında yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, komisyonlar arası değerlendirme farklılıkları nedeniyle bazı öğretmen adayları kota dışı kalarak atanamamış ve mağdur olmuştur. Sınavlarda başarılı olan adayların sadece komisyonlar arasındaki değerlendirme farkları nedeniyle atanamamış olması, adaylar arasında fırsat eşitliğinin ihlaline yol açmış ve adalet duygusunu zedelemeştir" ifadeleri kullanıldı."

"Nitelikli öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir"

"Bu mağduriyetin bir sefere mahsus bir yasal düzenlemeyle giderilmesi, öğretmen adaylarına hak ettikleri fırsatları sunacak, ve komisyonlar arası dengesizlikten kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Böyle bir düzenleme, adaylar arasında fırsat eşitliğini güçlendirirken, başarılı öğretmen adaylarının hak ettiği şekilde atanmasını sağlayarak eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacaktır." denildi.

Bu kanun teklifi ile KPSS'de ve mülakatta başarılı olmalarına rağmen, komisyonlar arası değerlendirme dengesizliği nedeniyle kota dışı kalan öğretmenlerin bir kereye mahsus ek kadro tahsisi ile atanması sağlanacak.