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Yeniden Refah'tan Bahçeli'ye destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Bahçeli'nin "DEM Parti ile Öcalan görüşsün" çağrısını destekliyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 16:22, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:24
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Yeniden Refah'tan Bahçeli'ye destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ, AKP DE DESTEK VERSİN"

Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki "Öcalan ile DEM Parti görüşmeli. Yüz yüze temas gecikmemeli" sözlerine ilişkin, şunları söyledi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Diyor ki, DEM Parti heyetinin İmralı'yla görüşmesi sağlanmalıdır. DEM Parti heyeti geçen hafta bizi ziyaret etti. Ve o ziyarette gördük ki, bu sürece ilişkin kendilerinde de herhangi bir özel ya da genel bir bilgi yok. Kamuoyunun bildiğinden daha farklı bir bilgi kendilerinde de mevcut değil. Eğer bir süreç başlatılacaksa ya da adı her ne olacaksa DEM Parti'nin de buna ilişkin bilgilendirilmesi lazım. Sayın Bahçeli mademki sivil siyasete misyon yüklemiştir, seçilmiş DEM partililerin İmralı'yla görüşmesini istemiştir; biz de bu öneriyi destekliyoruz. Eğer bir yol alınacaksa bir adım atılacaksa Sayın Bahçeli'nin DEM partililerin İmralı'yla görüşmesine ilişkin çağrısına, AK Parti de gereken desteği vermelidir. Bu izin verilmelidir. Görüşme sağlansın. Her ne mesaj alınacaksa alınsın. Türkiye bir muammanın parametrelerini tartışmasın. Bu tartışma bir belirlilik içinde cereyan etsin ve yaşansın. Alınacak bir yol varsa alınsın. Atılacak bir adım varsa atılsın ama Türkiye havanda su dövmeyi bıraksın. Boşu boşuna gerginlikler gerilimler yaşanmasın. Sayın Bahçeli'nin daha önceki çağrısına yani terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi çağrısına kesin bir dil ve ret yanıtını biz vermiştik. Anlaşılan AK Parti koridorlarında da o çağrı karşılık bulmadı. Öyle zannediyorum ki, DEM Partililerin İmralı'yla temasa geçmesi çağrısı AK Parti koridorlarında da karşılık bulacaktır. Ve bu karşılığın sonrasında İmralı'nın bir etkisi, yetkisi, gücü var mı, yok mu? Bu da ortaya çıkmış olacaktır. Terörün bitmesi, terör örgütlerinin tasfiye edilmesi, Türkiye'nin bölünme kaygılarıyla, korkularıyla, yönetilen, yönlendirilen bir ülke olmaktan çıkması hepimizin hayrınadır, hepinizin yararınadır. Gelişmeleri biz de ilgiyle dikkatle takip ediyoruz."

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