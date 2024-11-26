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Doğu Ekspresi biletleri tükendi

Turistik Doğu Ekspresi'nin 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Kentte otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanırken ilk sefer 23 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 16:33, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:35
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Doğu Ekspresi biletleri tükendi

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlıyor.

İlk seferine Ankara'dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars olacak.

Son yılların gözdesi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'nde bu yıl da talep patlaması yaşanırken satışa çıkan biletlerin kısa ürede tükendiği hatta ocak ayı için de yer kalmadığı ileri sürüldü.

TOPLAM ÜCRET 30 BİN LİRAYI BULUYOR
Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri TCDD'de 5 bin 250 liraya satılırken, paket program hazırlayan tur operatörlerinin satışa sunduğu Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlar ise 20 bin ile 30 bin lira arasında değişiyor.

31 SAATLİK YOLCULUK
23 Aralık 2024 tarihinde Ankara'dan başlayacak olan yolculuk sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat süren yolculuğun ardından Kars'ta son bulacak.

"DÜNYANIN EN GÜZEL 4 DEMİRYOLU ROTASI"
Ayrıca Dünya'nın en güzel 4 demiryolu seyahat rotası içerisinde de yer alan Turistik Doğu Ekspresi güzergahı, yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık kulüpleri, üniversite öğrencileri ile farklı meslek gruplarının da yoğun ilgisini çekiyor.

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