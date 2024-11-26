İnternet üzerinden sahte tatil turu dolandırıcılığında 8 gözaltı
Kayseri'de internet siteleri üzerinden sahte tatil turları ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 23:40, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 23:50
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de internet üzerinden tatil turu ilanı verip vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tatil turu ilanı verip, vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E.P, F.Y, A.M.Y, S.S, M.E.S, M.K, A.H. ve Ö.Y. gözaltına alındı.
Aramalarda da, 8 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 10 sim kart ve 2 harici bellek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.