Van'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce tespit edilen 6 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.

Bu kapsamda, Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde mali suçlara yönelik çalışma yapıldı.

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