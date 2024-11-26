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Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ'dan kreş açıklaması

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin "Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere iktidarın, belediyelerin verdiği kreş hizmetini neden engellemek istediği malum. Birçok belediye yönetimi muhalefet partilerine geçince halkın teveccühünü kazanan bu hizmetleri engellemek istiyorlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 18:20, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:21
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Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ'dan kreş açıklaması

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere iktidarın, belediyelerin verdiği kreş hizmetini neden engellemek istediği malum. Birçok belediye yönetimi muhalefet partilerine geçince halkın teveccühünü kazanan bu hizmetleri engellemek istiyorlar." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının, belediyelerin açtığı kreşlere ilişkin yazı gönderdiğini aktaran Özdağ, yazının Anayasa Mahkemesinin 2007'de verdiği karara dayandığını anlattı.

İktidarın, "İmkanı olmayan vatandaşlar için kreş açamazsınız" dediğini savunan Özdağ, Anayasa Mahkemesi kararının belediyelerce kreş açılmasına engel olmadığını belirtti.

Özdağ, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere iktidarın, belediyelerin verdiği kreş hizmetini neden engellemek istediği malum. Birçok belediye yönetimi muhalefet partilerine geçince halkın teveccühünü kazanan bu hizmetleri engellemek istiyorlar. Böyle yaparak Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a falan değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, milletimize kötülük yapıyorsunuz."

Muhalefet belediyelerin yanı sıra AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'na bağlı belediyelerin de kreşler açtığını dile getiren Özdağ, İstanbul Bahçelievler Belediyesinin bünyesinde 4 anaokulunun bulunduğunu bildirdi.

Selçuk Özdağ, "Yazıyla öyle muallak ve gri alanlar oluşturulmuş ki yasayı siyasi ajandanıza göre eğip bükeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da resmi yazıyla kreşlerin kapatılmasını istediğini söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"Belediyelerle ilgili herhangi bir araştırma, denetleme yapmışlar mı? Bu belediyeler anaokulu açmış, eğitim müfredatları farklıysa niye sadece o belediye hakkında işlem yapmadınız? Niye bir anda Türkiye'nin tamamına ait yazıyla her belediyeyi suçlu hale getiriyorsunuz. Bunun siyasi saiklerle yapılmadığını kimse iddia edemez."

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