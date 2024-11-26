3 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu ifade edildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Kayseri'de kar sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

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Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.