Tunceli'de izinsiz gösterinin ardından polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı
Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2024 21:21, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 21:32
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından izinsiz eylem yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.