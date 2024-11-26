TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Şengen Bölgesi'ndeki vize sorunları", İYİ Partinin "okullardaki hijyen", DEM Parti'nin "kayyum" ve CHP'nin "kreş/anaokulu" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Şengen Bölgesi'ndeki vize sorunlarına ilişkin toplumun birçok kesiminden kişinin mağdur olduğunu belirterek, 2024 Henley Pasaport Endeksi raporunda ülkelerin pasaportlarının vizesiz seyahat edebilme sayılarına göre bir sıralama yapıldığını ve Türkiye'nin 45. sırada olduğunu söyledi.

İtalya'nın çeşitli üniversitelerinden kabul alan Türk öğrencilerinin, İtalya Akademik Yıl açılışı yapılmasına rağmen kayıt yaptırdıkları okullara gidemediğini belirten Şahin, "İtalya bırakın vize vermeyi, randevu bile vermiyor. Bu önergeyi reddedecekseniz bile bir grup AK Partili milletvekili arkadaşımız ile benim de seçim bölgem olan İstanbul Mecidiyeköy'deki aracı kurumuna gidelim ve sorunu bizzat yerinde görelim, belki 'Araştırma komisyonunu kuralım' dersiniz biz de size destek veririz." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, vatandaşların vize süreçlerinde karşılaştıkları sorunların herkes için hassasiyet gerektirdiğinin farkında olduklarını söyledi.

Canbey, sorunu tek taraflı görmenin doğru olmadığını; meselenin, uluslararası ilişkilerin çok boyutlu doğası içinde şekillendiğini belirterek, "Karşılıklı diplomatik müzakereler, iyi niyeti ve işbirliğini gerektirmektedir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde meselenin çözümü ile ilgili Dışişleri Bakanlığımız sürekli bu konuyla alakalı adımları atmaktadır." dedi.

- Eğitimde fırsat eşitliği hedefi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, partisinin grup önerisine ilişkin konuşmasında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını savunarak, "Kırsal kesimler ve şehir merkezlerinde okuyan öğrenciler arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Devlet okulları, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken özel okullara yönelen ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilkokul seviyesinde en az kamu harcaması yapan ancak özel okul harcamalarında en üst sıralarda yer alan ülkedir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, partisinin grup önerisi üzerinde konuşurken, bazı belediyelerde yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. "Atanmış memurların halkın iradesinin üzerine oturtulmaya çalışıldığını" öne süren Koçyiğit, "Gün geldiğinde bu halk, yarın da öbür gün de sonraki gün de siz o sandığı kurduğunuzda, o sandıktan size o tarihi cevabı verecek." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne işaret ederek, "Tam da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin, taşımalı eğitim sisteminin ve okullarımızın sorunlarının konuşulacağı bir günde bunu yapmak istemediniz; 'Cambaza bak' taktiğiyle iki bakanlık aracılığıyla belediyelerimize ve belediyelerin tamamına bir genelge göndererek Türkiye'nin gündemini değiştirdiniz." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriye göre, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı. Teklifin görüşmeleri yarın da devam edecek; görüşmelerin tamamlanamaması halinde Genel Kurul perşembe günü de çalışacak.

Öneriye göre, Genel Kurul, 3, 4, 5, 24, 25, 26 Aralık günleri de çalışacak.

Öte yandan Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın "İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.

