Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı

Edinilen bilgiye göre, HSK, savcı M.Ç'nin Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor.

Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

HSK, incelemesi sonucu, M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi.