27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
9 ilde eğitime 1 gün ara verildi
9 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Bahçeli'den DEM Parti ile İmralı'ya görüşme çağrısı
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
Erdoğan, 'üç ayrı eylem planı' açıklayacak
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
TCMB açıkladı: Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Liste güncellendi! Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
Erdoğan'dan teğmenler için 'çok sert gitmeyin!' talimatı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor! İşte görüşme takvimi
Devletin kızları üniversiteli oldu
Devletin kızları üniversiteli oldu
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
İki bakanlıkla görüşüldü: Altın ihracatına özel kota geliyor!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
Gayrimenkule yeni vergi sistemi!
20 ilde okullar tatil edildi
20 ilde okullar tatil edildi
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Kaybolan 70 yaşındaki çift AFAD ekiplerince bulundu
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
Otizmli çocuğa şiddet iddiasına bakanlıktan açıklama
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu, bütçe görüşmelerine 9 Aralık'ta başlayacak
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Siyasi

27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:04
Yazdır
27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.45/10.30/09.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "6. Türk-Alman Enerji Forumu"na iştirak edecek.

(Berlin/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Valiliğini ziyaret edecek, Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Konya/17.00/18.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HELAL EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'na ve Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Konya/18.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

2- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe girecek ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

SPOR

1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Slavia Prag müsabakası öncesi maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Prag/18.30)

4- Slava Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir oyuncusu, maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını burada yapacak.

(Prag/17.00/19.15)

5- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Hollanda'ya gidecek.

(İstanbul/13.00/17.00)

6- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacakları müsabaka öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Alkmaar/22.00)

7- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve bir oyuncusu, Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını da burada yapacak.

(Alkmaar/18.30/19.00)

8- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı iç saha maçını Macaristan'ın Debrecen kentinde oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/12.00)

9- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Debrecen/20.20)

10- Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve bir oyuncusu, Beşiktaş ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Debrecen/19.45)

11- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk tur gruplarının 6. ve son haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın KGHM takımını ağırlayacak.

(Mersin/18.30/İstanbul/19.00)

12- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında; J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın KP TANY takımını ağırlayacak, E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Prisse/22.00)

13- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Fransa'nın Neptunes takımına konuk olacak.

(Nantes/22.00)

14- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını konuk edecek, Türk Hava Yolları, Macaristan'ın MBH takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aksaray/19.00/Bekescsaba/20.00)

15- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımına konuk olacak.

(Pfeffingen/21.30)

16- SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor ve Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/İstanbul/16.00/İzmir/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber