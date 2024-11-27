27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
27 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.45/10.30/09.30/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "6. Türk-Alman Enerji Forumu"na iştirak edecek.
(Berlin/15.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Valiliğini ziyaret edecek, Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine katılacak.
(Konya/17.00/18.00)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HELAL EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'na ve Konya Sanayi Odası 50. yıl dönümü etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Konya/18.30)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
2- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe girecek ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
SPOR
1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek.
(İstanbul/18.30)
2- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İstanbul/11.00)
3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Slavia Prag müsabakası öncesi maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
(Prag/18.30)
4- Slava Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir oyuncusu, maçın oynanacağı Eden Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını burada yapacak.
(Prag/17.00/19.15)
5- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Hollanda'ya gidecek.
(İstanbul/13.00/17.00)
6- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacakları müsabaka öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Alkmaar/22.00)
7- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve bir oyuncusu, Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesi AFAS Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını da burada yapacak.
(Alkmaar/18.30/19.00)
8- UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı iç saha maçını Macaristan'ın Debrecen kentinde oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak.
(İstanbul/12.00)
9- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
(Debrecen/20.20)
10- Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve bir oyuncusu, Beşiktaş ile Macaristan'da oynayacakları müsabaka öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı yapacak.
(Debrecen/19.45)
11- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk tur gruplarının 6. ve son haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın KGHM takımını ağırlayacak.
(Mersin/18.30/İstanbul/19.00)
12- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında; J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın KP TANY takımını ağırlayacak, E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Fransa'nın Charnay Basket takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Prisse/22.00)
13- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Fransa'nın Neptunes takımına konuk olacak.
(Nantes/22.00)
14- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını konuk edecek, Türk Hava Yolları, Macaristan'ın MBH takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Aksaray/19.00/Bekescsaba/20.00)
15- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, İsviçre'nin Sm' AESCH takımına konuk olacak.
(Pfeffingen/21.30)
16- SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor ve Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Şırnak/13.00/Ankara/16.00/19.00/Bursa/İstanbul/16.00/İzmir/19.00)