Bakan Uraloğlu açıkladı: Otobüse kamera, moto kuryeye düzenleme yolda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Yap-İşlet-Devret Projelerine yönelik eleştirilere cevap veren Uraloğlu "Biz bir yatırımı üç yöntemle yaparız: Bir, kamu kaynağından yaparız, tamamen milli bütçeden yaparız; iki, dış kredi temin ederek; üç, kamu-özel iş birliği ya da yap-işlet-devret projeleriyle yaparız. Bizim bütçemizde ne var bakarız. Ondan sonra, yine bizim bütçemiz, ülkemizin kredibilitesi nedir ona bakarız, kredi alabilme şartlarına ve sonrasında da bu işin yap-işlet-devret modeliyle yapılabilirliğine bakarız. Yap-işlet-devret modeli aynı zamanda bir finansman ve yapım modelidir, ikisinin beraber olduğu modeldir" şeklinde konuştu.

OTOBÜSLERE KAMERA GELİYOR



Motorlu kuryelerin sayısında pandemiyle beraber ciddi artış olduğuna dikkat çeken Uraloğlu "Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığımızla, BTK'yla yürütüyoruz. Bizim evlerimize kargo getiriyorlar, kendi güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz ve bunu da çözmüş olacağız. Motorcu dostu bariyerde 186 kilometreye ulaştık, çok olumlu sonuçlar alıyoruz ve devam da ettireceğiz" bilgisini paylaştı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki otobüs kazasıyla ilgili de konuşan Uraloğlu "Her türlü kameraların da otobüslere koyulması noktasında bir düzenleme yaparak onu da hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

GOOGLE'IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİNE TAKİP



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamada yasakçı bir zihniyette olmadıklarını vurguladı. "Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliği ile ilgili "Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz" dedi.

GARANTİ 40 BİN GEÇİŞ 68 BİNE ULAŞTI



Osmangazi Köprüsü'nde 40 bin araç geçiş garantisi verildiğini ve bunun 68 binlere ulaştığını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de güncel fiyatın 2,14 dolar ve buna karşılık olması gereken fiyatın 74,98 lira olduğunu ancak ücretin 70 lira olduğunu ifade etti. Uraloğlu "Avrasya Tüneli'nde günlük 80 bin araç geçiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise büyük bir çoğunluğu ağır taşıt olmak üzere 150 bin araç geçiyor. Marmaray'dan günde 300 seferle 650 bin insanı taşıyoruz" dedi.

METRODA YETKİ BELEDİYELERDE



Uraloğlu, şehir içi metrolardaki bütün yetkilerin büyükşehir ya da ilgili il belediyesinin sorumluluğunda olduğunu belirterek "Proje onaylama yetkisi Bakanlığımızdadır, o yetkiyi kullanırız. Eğer ilgili belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse, Cumhurbaşkanı'mız uygun görürse biz bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ