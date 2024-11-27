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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 09:21, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:32
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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 13 Temmuz 2023'de Riga'da imzalanan "Türk-Leton Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolü" onaylandı.

Protokol, Türkiye ile Letonya arasındaki ticaretin ve kara yolu taşımacılığının gelişimine ilişkin bilgi teatisi, karayolu taşımacılığı geçiş belgesi 2023 kotasının ve 2024 geçici kotasının belirlenmesi dahil kara yolu ile eşya taşımacılığıgibi çeşitli konular içeriyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 18 Ekim 2023'te imzalanan "Türk-İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komitesi Toplantısı Protokolü" de onaylandı. Türk ve İtalyan heyetleri, yolcu taşımacılığı alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kalmıştı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki 19 Ocak'ta varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Ürünlerin Ürün Güvenliği Denetimi Konusunda İşbirliğine Dair Uygulama Protokolü" onaylandı. Protokol, KKTC'ye gönderilecek ürünlerin güvenliğini içeriyor.

Öte yandan yine KKTC ile varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol"ün onayı ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında 8 Mart'ta İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Taşınan Eşya ve Ulaşım Araçlarına Dair Elektronik Bilgi Paylaşım Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın onayı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, karşılıklı ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmayı hedefliyor.

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