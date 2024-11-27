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TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri

TÜİK'in açıkladığı Ekim 2024 enflasyon verilerine göre, 2025 yılı için araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında bir zam yapılacak. Bu oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 10:40, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:43
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TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri

Yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenip, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oran, önümüzdeki yıl araç muayene ücretlerinde önemli bir artışa neden olacak.

2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.
  • Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye yükselmiş olacak.

Bu artış, sadece araç muayene ücretlerini değil, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer harcamaları da etkileyecek. Bu kalemlerde de yüzde 43,93 oranında bir artış öngörülüyor.

YILLARA GÖRE ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

  • 2010: 126,26 TL
  • 2011: 135,70 TL
  • 2012: 148,68 TL
  • 2013: 159,30 TL
  • 2014: 165,20 TL
  • 2015: 181,72 TL
  • 2016: 191,16 TL
  • 2017: 198,24 TL
  • 2018: 226,56 TL
  • 2019: 279,66 TL
  • 2020: 342,20 TL
  • 2021: 372,88 TL
  • 2022: 507,40 TL
  • 2023: 1.130,44 TL
  • 2025 (traktör, motosiklet, motorlu bisiklet): 1.335 TL
  • 2025 (otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar): 2 bin 621 TL

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