İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınava giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı(2024-İcra) Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 11:05, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:04
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'na (2024-İcra) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 27 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
DİKKAT!
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak 2024-İcra sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI