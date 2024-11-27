İmamını okla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar
Erdoğan: Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İmamını okla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Bağcılar'da cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 11:18, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:18
Yazdır
İmamını okla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerde "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu belirtildi.

İddianamede, kamera görüntüsü inceleme tutanaklarına göre, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz günü kafasında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş bir pantolon ve ayağında sandaletle cadde üzerinde bulunan Necattin Camisi yönüne doğru gittiği aktarıldı.

Saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği belirtilen iddianamede, bir süre sonra sanığın elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği, imam Dursun Kuru'nun hedefine girmesini beklediği kaydedildi.

İddianamede, imam Kuru'nun hedefe girmesiyle birlikte Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu anlatıldı.

- İmamın ifadesi

Olayda yaralanan Necattin Camisi'nin imamı müşteki Dursun Kuru'nun soruşturma aşamasında alınan ifadesine de iddianamede yer verildi.

İfadesinde olay günü ezan okuduktan sonra cübbesini giyerek öğle namazı kıldırmak için hazırlandığı sırada sanığın şort giymiş bir kişiyle tartıştığını gördüğünü anlatan Kuru, sanığın kendisinden şortlu kişiyi camiden çıkarmasını istediğini, daha sonra da "Allah belanızı versin" gibi sözlerle camiyi terk ettiğini aktardı.

Kuru, öğle namazı sonrası caddede yürüdüğü sırada sanığın elinde bulunan okla kendisini hedef aldığını ve "Sen şimdi görürsün" diye bağırdığını, fırlattığı okun omzuna girdiğini söyledi.

- Saldırganın savunması

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ise iddianamede yer alan savunmasında, olay günü öğle namazını kılmak için camiye gittiğini, camide kısa giyinmiş bir erkeği kadınlar bölümü girişinde otururken gördüğünü ifade etti.

Bu kişiyi camide oturamayacağı konusunda uyardığını ancak Türkçe bilmediği için durumu imama bildirdiğini belirten Gündoğdu, imamın işine karışmaması gerektiğini söylemesi üzerine tekrar yüksek sesle durumu imama anlattığını savundu.

Bu esnada, "Allah yolunda nasıl savaşılması gerekiyorsa o şekilde savaşın" sözünün aklına geldiğini, bunun üzerine evinde bulunan 5 oku alarak camiye döndüğünü dile getiren sanık, hedefinde belirli bir kişi olmadığını, olaya müdahale etmeyen cami cemaatine zarar vermek için oraya gittiğini söyledi.

Caddede 25-30 metre mesafede üç kişi arasında imamı gördüğünü belirten Gündoğdu, bu kişilere doğru hedef aldığını ancak imamın kaçmaya çalıştığını görünce oku ona fırlattığını anlattı.

- Hayati tehlike geçirdi

İddianamede, doktor raporlarına göre, omzundaki ok ameliyatla çıkarılan imamın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti.

Gündoğdu'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

- Olay

Bağcılar Merkez Mahallesi'nde imam Dursun Kuru'yu, görev yaptığı caminin yakınlarında sağ omzundan okla vuran Muhammed Fatih Gündoğdu yakalandıktan sonra Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Yaralı imam ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber