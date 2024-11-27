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Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini bu yıl bitiren 24 yaşındaki Ahmet Göktuğ Karabıyık, annesinin hemşire olarak görev yaptığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesine atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 11:28, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:51
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Hayalini gerçekleştirip doktor oldu, hemşire annesiyle aynı hastanede

Annesi Sündüz Karabıyık'ın çalıştığı hastane ortamından etkilenerek küçük yaşlarda doktor olmaya karar veren Ahmet Göktuğ Karabıyık, bu hedefine üç ay önce ulaşmayı başardı.

Ankara'daki ilkokul eğitiminin ardından ailesiyle memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine dönen Karabıyık, ortaokul eğitimini burada, liseyi ise Rize'de tamamladı.

Kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan Karabıyık, annesinin 11 yıldır hemşirelik yaptığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

- "Güzel bir his, hastaneye beraber girip beraber çıkmak güzel oluyor"

Ahmet Göktuğ Karabıyık, AA muhabirine, hastane ortamına aşinalığı dolayısıyla aklında hep bir doktor figürü olduğunu söyledi.

Doktor olmanın ve insanlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Karabıyık, "Doktor olmak küçüklükten beri hayalim, kısmen annem sayesinde diyebilirim, annemle hastaneye gidip geldiğim için. Doktor olmamda annemin çok etkisi oldu, mesleği içeriden gördüm. Çocukluktan beri hayalimdi, başka bir meslek de düşünmedim." dedi.

Karabıyık, ilk görev yeri olarak özlem duyduğu memleketini tercih ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Annem 11 yıldır burada, insanları tanıdığı için bana hastaları tanıtmakta çok yardımcı oluyor. Anneyle çalışmak bir yandan da kolaylık tabii ki yani nazımız geçiyor diyelim. Darlandığımda annem yanımda oluyor, insanları tanıdığı için bir sorun olduğunda ona danışabiliyorum. Güzel bir his, hastaneye beraber girip beraber çıkmak güzel oluyor."

Annesiyle aynı hastanede çalışmaları dolayısıyla zaman zaman espri konusu olduklarını dile getiren Karabıyık, "Annem genç göründüğü için kardeşim sanıyorlar, inanmayanlar oluyor." ifadesini kullandı.

Doktor nişanlısı Senanur Keser'in de aynı hastaneye atandığını belirten Karabıyık, bu durumdan da ayrıca mutlu olduğunu kaydetti.

- "Tıbbı tercih ettikten sonra, 'İnşallah birlikte çalışırız' diye çok düşündük"

18 yıllık hemşire Sündüz Karabıyık ise çocukluğunda zaman zaman hastaneye yanına gelen oğlunun mutlu olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Oğlunun doktor olmasını hep istediğini ifade eden Karabıyık, "Tıbbı tercih ettikten sonra, 'İnşallah birlikte çalışırız.' diye çok düşündük. Ben de hayal ettim ve hayalim de gerçek oldu." dedi.

Karabıyık, çocuğuyla aynı yerde görev yapmanın farklı bir his olduğunu anlatarak, "Yani çocuklar büyümüş oluyor, küçücüktü, bir de şimdi büyümüş ve doktor olmuş, aynı hastanede çalışıyoruz. Bu yaşanır, anlatılmaz." diye konuştu.

Karabıyık'ın nişanlısı Keser de ilk tercihte aynı yere atanmaları dolayısıyla şanslı olduklarını belirtti.

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