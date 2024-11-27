Mezun olduğu lisede 30 yıldır öğretmenlik yapıyor

Amasya Atatürk Anadolu Lisesinden 1984 yılında mezun olan Gödek, 1993 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra bir yıl Samsun'un Havza ilçesinde görev yapan Gödek, daha sonra mezun olduğu liseye atandı.

Otuz yıldır mezun olduğu lisede öğretmenlik yapan Gödek, binlerce öğrenci yetiştirdi.

Ders saatleri dışında öğrenciler için ücretsiz spor kursları açan Gödek, yüzlerce öğrencisinin polis ve askeri okullara yerleşmesine de vesile oldu.

Gödek, AA muhabirine, mezun olduğu okulda 30 yıldır görev yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Öğrencilik yıllarında yetenekli bir sporcu olduğunu, bir öğretmeninin yönlendirmesiyle spor alanında üniversite eğitimi aldığını anlatan Gödek, şöyle devam etti:

"Okul sporlarında, kulüp sporlarında devamlı mücadele eden, devamlı aktif rol alan başarılı bir sporcuydum. Beden eğitimi öğretmenlerim vardı, antrenörler vardı, bu yeteneğimi, becerimi gördüğü halde beni üniversite yolunda bilinçlendirmedi. Üniversiteye nasıl gidilir, bu yetenek, becerilerimi nasıl kullanılırım, bunun üniversite ayağı nasıl olur, bir üniversiteye gitmek için hangi aşamalardan geçerim, hiçbir bilgim yoktu. Tesadüfen rahmetli Feyzullah hocam beni hentbolla tanıştırdı ve onun önerisiyle üniversiteyi kazandım, mezun oldum."

- "Hayalimi gerçekleştirdim, bunun için çok seviniyorum"

Öğretmen olduktan sonra tek hedefinin başarılı sporculara üniversite eğitimleri konusunda öncülük etmek olduğunu aktaran Gödek, "Çocuklara üniversite eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlattım. Kendi mesleğimle ilgili gençlere neler yapılması gerekiyorsa, hangi emek verilmesi gerekiyorsa, nasıl aydınlatılması gerekiyorsa hepsini yaptım. Otuz yıllık eğitim hayatımda 300'den fazla beden eğitimi öğretmeni kazandırdım. Yaklaşık 150 öğrencim polis ve astsubay, subay oldu, hayalimi gerçekleştirdim bunun için çok seviniyorum." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Emel Gökyar ise Mustafa Gödek'in öğrencilerine değer veren bir öğretmen olduğunu ifade etti.

Gökyar, "Mustafa hocam 40 yıl önce mezun olduğu okulda şu an bizi sporla geleceğe hazırlıyor. Mustafa hocaya emekleri için teşekkür ediyoruz. İşini, sporu çok seviyor, tek düşüncesi bizim iyi bir üniversite eğitimi almamız." diye konuştu.