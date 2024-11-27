Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edüp Üzen sosyal medya hesabından "Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazanan öğretmenelere" dair paylaşımda bulundu.

Üzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.

Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.

Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.



Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.



Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak