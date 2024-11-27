Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar Ocak ayında bu haklarına kavuşacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 12:08, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:09
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edüp Üzen sosyal medya hesabından "Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazanan öğretmenelere" dair paylaşımda bulundu.
Üzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.
Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.
Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüm.Edip Üzen (@edipuzen) November 27, 2024
Uzman ve Başöğretmenlik hakkını kazananların Ocak ayında bu hakkına kavuşacaklarını söyledi.
Yıl içinde süresi dolanlar da unvanlarını alacak