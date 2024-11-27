Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar
Erdoğan: Anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyorlar
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
KPSS 2024/7 tercih kılavuzu ile 84 personel alınacak
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
Asgari ücrette enflasyon bilmecesi! İşte masadaki formüller
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Bakan Yaşar Güler komisyonu terk mi etti? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam varsa Türkiye vardır
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Güler: FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs ihraç edildi
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Tekin: 2025 içinde 300 bin öğretmenimiz unvan almış olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Polat çiftine yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebine ilişkin, "Dün dilekçe verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede yanıtı verilir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 12:50, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:55
Yazdır
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurduğunun belirtilmesi üzerine Tunç, tutuklu ve hükümlülerle görüşmelerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la daha önce DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın görüştüğünü anımsatan Tunç, "DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi, bu dilekçe değerlendiriliyor. Terör suçlusu olduğu için görüşme Adalet Bakanlığının iznine tabi. Dün dilekçe verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede yanıtı verilir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme için randevu verilmediğini söylediğinin aktarılması üzerine Tunç, milletvekillerinin hükümlü ve tutuklularla cezaevi idaresine bilgi vererek görüşebileceğini, ancak terör suçundan tutuklu ve hükümlülerle görüşmenin Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğunu dile getirdi.

- "İzin istiyorsanız, düzgün bir şekilde izin istersiniz, adam gibi istersiniz"

Tunç, bu iznin takdir yetkisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren, andan itibaren, sürekli yargıya yönelik, soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de Bakanlığımıza, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez. Dün grupta yaptığı konuşmayı kabul etmek mümkün değil. Burada 'Adalet Bakanlığının imamı', 'FETÖ imamı' vesaire gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir Genel Başkanın, bunu bize söylemeye hiçbir hakkı yok."

"Her şeyin bir yolu yordamı var." diyen Tunç, şöyle devam etti:

"Hukuk devleti çerçevesi içerisinde, kanun ve yönetmelik çerçevesinde Adalet Bakanlığı da bu takdir yetkisini kullanır. Her gün çıkacaksınız, soruşturmayla ilgili, soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek soruşturmayı yürüten savcılara hakaret içeren, ağza alınmayacak laflar söyleyeceksiniz, en sonunda Adalet Bakanı ile ilgili ağza alınmayacak hakaretler söyleyeceksiniz. Önce kendinize bakın, siyasetinizi düzeltin, hakaret siyasetiyle bir yere varılmaz. İzin istiyorsanız, düzgün bir şekilde izin istersiniz, adam gibi istersiniz. Öyle sağa sola sataşarak, hakaret ederek, Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek, yargı mensuplarımıza 'Giyotin', 'FETÖ imamı', 'Şudur, budur' diyerek hakaret ederek izin istenmez. Herkes önce kendine baksın, nasıl izin istediğine baksın."

- "Paylaşımlar hakimlik göreviyle bağdaşır paylaşımlar değil"

Antalya'daki bir savcının sosyal medya paylaşımlarının ardından açığa alındığının aktarılması üzerine de Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin inceleme başlattığını ifade etti.

Bu inceleme neticesinde Teftiş Kurulunun hazırladığı raporun değerlendirileceğini anlatan Tunç, "Şu anda süreç devam ediyor. Sadece teğmenlerin disiplin soruşturmasıyla ilgili bir paylaşım değil sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili. O paylaşımlar hakimlik göreviyle bağdaşır paylaşımlar değil." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber