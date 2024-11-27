Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine ve suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemeler incelenen iddianamelerin kabulüne karar verdi.

- Soruşturma

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede de suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

- Olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.