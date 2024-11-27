4 kurum toplamda 1218 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı, AFAD, TMSF ve Türkiye Şeker fabrikları çok sayıda sözleşmeli ve uzman personel almak için ilana çıktı.
AFAD 1000 sözleşmeli personel alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1000 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 aralık 2024
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 25 Müfettiş Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2024
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TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak
TMSF, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2025. Son başvuru tarihi 10 OCAK 2025
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Türkiye Şeker Fabrikaları 133 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 133 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2024