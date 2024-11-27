Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına yönelik usul ve esasları belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları" projesi uygulama kılavuzuna ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" ile "Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi" doğrultusunda hazırlanan kılavuz, Bakanlığa bağlı okullarda kurulan öğrenci kulüplerinde, üye öğrenciler ve danışman öğretmenler tarafından sosyal sorumluluk, sosyal fayda, sosyal etki ve toplum hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Kılavuza göre, okul öğrenci kulüplerinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde "toplum hizmeti çalışmaları", lise düzeyinde ise "sosyal sorumluluk programı" uygulanacak.

Bu kapsamda, projeyle öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak toplumsal değerlere uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve bütüncül gelişimini destekleyerek tüm okullarda, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

- Okul temelli planlama

Buna göre, Bakanlığa bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde her eğitim ve öğretim yılında okul temelli planlama yapılarak öncelikle öğrenci kulüpleri yoluyla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları yapılacak.

Ayrıca okul idaresinin organize edeceği sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları da hayata geçirilecek.

- Projenin uygulanması için koordinasyon ekipleri kuruldu

Projede belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, okullara yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü" ve "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü" bünyesinde koordinasyon ekipleri oluşturuldu.

Projeye ilişkin her türlü bilginin yer aldığı "ogrencikulupleri.meb.gov.tr" internet sitesi de erişime açıldı.

- Öğrenciler projelere veli izniyle katılacak

Uygulama kılavuzuna göre, öğrencilerin tümü sosyal sorumluluk programı kapsamında, üye oldukları kulüp danışman öğretmenlerince verilecek eğitimlere katılacak.

Öğrenciler ayrıca, program kapsamındaki etkinlik, görev ve projelerde ise gönüllülük esasına ve veli iznine bağlı olarak yer alacak.

- e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecek

Kulüp danışman öğretmenleri, öğrencilere eğitim verecek ve öğrenci ekiplerinin oluşturulmasının ardından etkinlik, görev ya da projeler belirlenecek. Okul eylem planları hazırlanarak faaliyetler gerçekleştirilecek ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne veri girişleri yapılacak.

Yürütülen faaliyetlerden seçilen iyi örnekler, birinci ve ikinci yarıyıl sonunda okullarda düzenlenecek "Faaliyet Haftası"nda sergilenecek.

- İlkokul ve ortaokullarda yürütülecek çalışmalar

Temel eğitim kurumları düzeyinde "toplum hizmeti çalışmaları" olarak ele alınacak öğrenci kulübü faaliyetleri, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü etkinlikleri kapsamında, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yapılacak.

Kulüp danışman öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecek etkinlik kategorileri şöyle olacak:

"Toplumsal refah ve eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar, toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalar, velilerin ve diğer paydaşların okulla işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, dezavantajlı bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmalar, spor ve sağlık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar, sanat, kültür ve bilim imkanlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmalar, milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar."

- Kent estetiğinden yeşil dönüşüme pek çok faaliyet yürütülecek

Ortaöğretim kurumları düzeyindeki öğrenci kulübü faaliyetleri ise "sosyal sorumluluk programı" olarak ele alınacak.

Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin veriler, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü'ne, ilgili kulüp danışman öğretmeni tarafından, "toplum sağlığı, toplumsal sorunlar, doğa ve çevre, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenlik, sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hayvanları koruma, akran rehberliği ve öğrencilerin korunması, kent estetiği ve değer edinimi" ana başlıklarında "sosyal sorumluluk çalışması" olarak işlenecek.