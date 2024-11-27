Şırnak'ta 8 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Şırnak'ın İdil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:35, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:37
Edinilen bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir evde gece yarısı sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 8 kişi etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan aileden 3 çocuğun tedavisi devam ederken, 5 kişi Diyarbakır'a sevk edildi.