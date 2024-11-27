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Tokat'ta sahte içkiden ölüm iddiası

Tokat'ta aldıkları sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 4 kardeşten 51 yaşındaki Ali Baybars Turhal'da, 60 yaşındaki amcaları Bekir Baybars ise İstanbul'da hayatını kaybetti. Diğer 3 kardeşin tedavileri yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:50, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:51
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Tokat'ta sahte içkiden ölüm iddiası

Sahte içkiden zehirlendikleri öne sürülen amca İstanbul'da, yeğeni Tokat'ta öldü.

Ali Baybars, yaşamını yitiren annesi Fadime Aybars'tan kalan mirasın paylaşımı için kardeşleri Duran Baybars (48), Hüseyin Baybars (46) ve Veli Baybars (49) ile 23 Kasım'da İstanbul'dan Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyüne geldi.

4 kardeş yolda ve köyde İstanbul'dan aldıkları içkiyi içti, bir süre sonra da fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından 4 kişi, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak kardeşlerden Ali Baybars kurtarılmadı. Diğer 3 kardeş ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kardeşlerin amcaları Bekir Baybars'ın (60) da aynı içkiden tükettiği, onun da İstanbul'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bekir Baybars ve yeğeni Ali Baybars otopsi işlemlerinin ardından dün Ulutepe köyünde toprağa verildi.

Ali Baybars ve amcası Bekir Baybars'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belli olacak.

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