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RTÜK 13 ayrı kanala yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 15:54, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:56
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RTÜK 13 ayrı kanala yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün yapılan toplantısında; Halk TV, Flash Haber, Tele 1, Sözcü TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport, Exxen ve TV8'e 13 ayrı yaptırım uygulandı.

Cezaları duyuran CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, "Tarikatlara dokunan yanıyor. Arka Sokaklar'da, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölüm, milli manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle ceza alırken, Halis Bayancuk'un Akit TV'deki laiklik karşıtı söylemleri, başvurularımıza rağmen gündeme alınmadı" dedi.

RTÜK'ün verdiği cezalar ve gerekçeleri şöyle:

. MHP'den üç milletvekilinin istifasının değerlendirildiği ROTA programında kullanılan "Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş" ve "Erdoğan görüntüleri izletmiş" alt yazıları "tarafsızlık-doğruluk" ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

. "Yenidoğan Çetesi"nin konuşulduğu Arena programında İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi ile ilgili gündeme getirdiği iddialar, tarafsızlık-doğruluk ilkelerine aykırı bulunarak SZC TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

. Flash Haber TV'ye, Sunucu Fatih Ertürk'ün Başkentte Gündem programında "Neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz?" sorusuyla toplumun bir kesiminin kötü olaylara müstahak olduğunu ima ettiği ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, Can Ataklı'nın "bazen de böyle tersten çakarlar işte", "bu kadar kafasızlık olur mu ya" ifadeleri, kaba ve argo olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

. Tele 1'e, program sunucusu Musa Özuğurlu'nun Gazeteci Yavuz Donat ile ilgili ifadeleri insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

. Hiranur Vakfı'nda yaşanan sürecin drama hali yaptırıma uğradı. Arka Sokaklar dizisinin, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, milli ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.

. Şiddet sahneleri nedeniyle; "Sahipsizler" dizisi için Star TV'ye, "Yabani" dizisi için NOW TV'ye ve "Deha" dizisi için Show TV'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

. S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

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