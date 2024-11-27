Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile madencilik oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü. ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu. Ülkede, ekim ayına ilişkin kişisel gelirler yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde kişisel harcamalar ise yüzde 0,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yıllık yüzde 2,3 artarak beklentileri karşıladı.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerden gelen karışık sinyallerle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.