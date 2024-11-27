Özgür Özel, Silivri'ye gidiyor! Özer'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek. Özel, cuma günü Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gidecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 18:50, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:51
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek.
CUMA GÜNÜ SİLİVRİ'YE GİDECEK
Özel, 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da, Marmara Cezaevi'ne (eski adıyla Silivri Cezaevi) giderek Ahmet Özer'le görüşecek.