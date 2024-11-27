Afyonkarahisar'da 1,5 milyon makaron ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan tırda 1,5 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezi uygulama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sürücü A.N. hakkında adli işlem uygulandı.