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115 kişinin öldüğü sitenin davasında sanıklar bankaları suçladı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 110 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin tutuklu sanıkları inşaat şirketinin yetkilisi Mesut Başkır (77) ile statik proje müellifi Özcan Çakmak (60), yargılandıkları davada sitedeki 5 bloktan 2'sinin yıkıldığını, bunun nedeninin de binaların altındaki 3 bankanın yaptığı usulsüz tadilatlar olduğunu söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 19:52, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 19:53
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115 kişinin öldüğü sitenin davasında sanıklar bankaları suçladı

Kahramanmaraş'ın en prestijli binaları olarak gösterilen Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 5 bloklu Penta Park Sitesi'nin 1'inci bloğunda 65, 2'nci bloğunda ise 50 kişi olmak üzere toplam 115 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Binaların yıkılmasına ilişkin haklarında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan siteyi inşa eden şirketin yetkilileri tutuklu Mesut Başkır, kardeşi tutuksuz Metin Başkır ile statik proje müellifi Özcan Çakmak ve kardeşi Metin Başkır, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Mesut Başkır savunmasında, 22 aydır tutuklu olduğunu belirterek sağlık sorunları yaşadığı için tahliyesini talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen Başkır, şu anki imar durumuna göre 8 katlı olması gereken yapıya o dönem 12 kat ruhsat vermek suretiyle yöneticilerin yanlışlık yaptığını söyledi. Blokların altındaki 3 bankayı suçlayan Başkır, "Şu kesin ki bu 3 banka boşlukları fazla inşaat metrekaresi yapmak suretiyle ruhsat almadan kaçak inşa etmişlerdir. 22 aydır tutuklu ve 77 yaşındayım. Daha önce vefat eden doktor komşumun doktor profesör olan oğlu, bana internet ortamında 'Kafana ne zaman sıkacaksın merak ediyorum' diye bir mesaj göndermiş. Kafama sıkacak silahım yok ve Allah'ın verdiği canı da sadece Allah'ın alacağını düşünüyorum. Ben bu konuda kendimi kusurlu görmüyorum. Binaların yıkılma nedenlerinden bir tanesi yüksek kat verilmesi, ikincisi de kullanıcıların inşaatta yapmış oldukları yanlış ve kaçak imalatlardır" dedi.

'İMARA AYKIRI MÜDAHALELERDEN DOLAYI KAYNAKLANMIŞTIR'

Özcan Çakmak da suçlamaları reddetti. Kronik hastalıkları olduğu için tahliyesini talep eden Çakmak, savunmasında, "5 bloğun 2'sinde yıkım gerçekleşmiştir. Bankalar tarafından yapılan esaslı tadilatlar bürüt metrekareyi artırmıştır. Ayrıca bu tadilatlar ruhsat alınması gereken tadilatlar olup bunlar izinsiz, kaçak ve ruhsatsız yapmışlardır. Otoparkta deprem kaynaklı bir hasar olmamış ve araçlar sağlam olarak çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Evrak gönderen bir bankanın detaylı yaptığı tadilatlardan dolayı da bilirkişi heyetince asli kusurlu bulunduğunu belirten Çakmak, "Ancak diğer 2 banka 22 aydan beri mahkemeye ve bilirkişiye hiçbir evrak göndermemişlerdir. Bu da yargılamayı uzatmakta" diye konuştu.

Diğer iki bankanın da aynı esaslı tadilatları yaptığı için kusurlu çıkacağını kaydeden Özcan Çakmak, "Projede bir hata yoktur. Aynı firma tarafından aynı tarihlerde aynı ruhsatla ve aynı malzeme ile yapılan 5 bloktan 2 bloğunun yıkılması, imara aykırı müdahalelerden dolayı kaynaklanmıştır" dedi.

Metin Bakır ise önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti. Sanık avukatları da aynı malzeme ve aynı tarihte yapılan binalardan sadece 2'sinin yıkılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bunun da her iki bina altında bulunan 3 bankada yapılan usulsüz tadilatlardan kaynaklandığını belirterek müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Müşteki avukatları ise Panta Park Sitesi'nin bulunduğu uzun bulvar üzerinde depremlerde Penta Park da dahil 5-6 binanın yıkıldığını, 50-60 yıllık binaların dahi yıkılmadığını, depremin tüm binaları atlayıp sadece Panta Park Sitesi'ni yıktığı şeklinde savunmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip davayı 17 Ocak 2025 tarihine erteledi.

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