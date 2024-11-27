Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

3 ilde eğitime kar engeli
3 ilde eğitime kar engeli
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
İZTO Başkanı Özgener'den asgari ücret açıklaması
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
Hastanelerde Aile Hekimlerine yüzde 10 kontenjan hakkı geliyor
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
'Hedefimiz 2025'te bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak'
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Yoğun bakımda potasyum krizi: Hemşireye 'Kasten öldürme' suçlaması!
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan faiz mesajı
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Asgari ücrette en yüksek beklenti 24 bin TL
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Piyasalarda sahte 50 ve 100 dolar alarmı!
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tekin: Belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Erdoğan: Sayın Bahçeli'yle tam bir mutabakat halindeyiz
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Uzman ve Başöğretmenlik hakkı kazananlar haklarına kavuşacak
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun yürürlükte
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Belediye şirketlerinin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
Yurt dışı alışverişlerde kargo ücreti de gümrük bedeline dahil edilecek
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜVTÜRK zamlandı: İşte 2025 araç muayene ücretleri
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
En düşük emekli maaşı için hükümetin masasındaki üç rakam!
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni karar
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
Bakan Şimşek açıkladı: En zor 1'i bitti, kaldı iki yıl
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
5 Aralık'ta araç satışında kurallar değişiyor!
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
12 ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Savcı açığa alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Sağlık Bakanlığı'ndan atamalarda önemli düzenlemeler
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Teğmenlerin kılıçlı yemini | Bakan Güler: Kasıtlı organize disiplinsizlik
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Yumaklı: Besilik dana üretilmesi seferberliği başladı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Bakan Şimşek: Cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı
Ana sayfaHaberler

Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı. Çatışmanın ardından şüpheli gözaltına alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2024 21:46, Son Güncelleme : 27 Kasım 2024 21:47
Yazdır
Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şüpheli G.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

İkamete gelen jandarma personeline G.K'nin ateş etmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 1 jandarma personeli yaralandı.

Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, şüpheli G.K'yi gözaltına aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber