İstanbul'da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu?nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2?sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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